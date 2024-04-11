В Уфе самокатчик попытался откупиться от госавтоинспекторов

Накануне в Уфе на улице Коммунистической сотрудники ДПС остановили мужчину, который на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному пешеходу.

Согласно правилам, он должен был спешиться с самоката. Когда в отношении нарушителя автоинспекторы стали составлять административный материал, самокатчик положил на панель патрульного автомобиля 1900 рублей в надежде на то, что его не будут привлекать к ответственности.