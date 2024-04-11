В Уфе самокатчик попытался откупиться от госавтоинспекторов

Накануне в Уфе на улице Коммунистической сотрудники ДПС остановили мужчину, который на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному пешеходу.

Согласно правилам, он должен был спешиться с самоката. Когда в отношении нарушителя автоинспекторы стали составлять административный материал, самокатчик положил на панель патрульного автомобиля 1900 рублей в надежде на то, что его не будут привлекать к ответственности.  

Однако сотрудники ДПС вызвали на место оперативно-следственную группу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о даче взятки должностному лицу.

Видео: ГИБДД по РБ 

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