Стрелок из ишимбайского кафе задержан в Волгоградской области

В Волгоградской области задержан Марзпетуни Галустян, который ночью 6 апреля во время потасовки в одном из кафе Ишимбая случайно застрелил 23-летнего парня. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Напомним, в ту ночь между двумя компаниями произошел конфликт, завязалась драка, во время которой Галустян выстрелил в сторону посетителя заведения и попал в голову. После этого он подался в бега, был объявлен в федеральный розыск.