В Уфе открылся форум «Экология и технологии»

В центре внимания — вопросы обращения с отходами и защиты окружающей среды. В Уфе открылся форум и специализированная выставка «Экология и технологии». С экспозицией ознакомился и глава Башкортостана. В режиме видеоконференцсвязи Радий Хабиров дал старт работе линии мусоросортировочного комплекса в Кигинском районе.
Это инвестиционный проект, в который планируется направить 300 миллионов рублей. Если говорить о самом экологическом форуме, то в Уфу приехали делегации более чем из 15 регионов России, а также ближнего зарубежья.
По многим вопросам, касающимся экологии, Башкортостан можно ставить в пример, отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. В частности, это касается и обращения с отходами. Отдельно федеральный гость отметил, что в 2023 году наша республика поднялась на 9 место в «Зеленом рейтинге».