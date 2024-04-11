В Уфе открылся форум «Экология и технологии»

В центре внимания — вопросы обращения с отходами и защиты окружающей среды. В Уфе открылся форум и специализированная выставка «Экология и технологии». С экспозицией ознакомился и глава Башкортостана. В режиме видеоконференцсвязи Радий Хабиров дал старт работе линии мусоросортировочного комплекса в Кигинском районе.

Это инвестиционный проект, в который планируется направить 300 миллионов рублей. Если говорить о самом экологическом форуме, то в Уфу приехали делегации более чем из 15 регионов России, а также ближнего зарубежья.

Мы в Башкортостане многое делаем для того, чтобы наши территории, наши города и сёла были красивыми, удобными, комфортными. Чтобы эффективно работала вся система ЖКХ. Чтобы решались экологические вопросы. Поэтому нам очень интересно обменяться теми практиками, которые уже наработаны в других регионах. Желаю всем успехов, хорошего весеннего настроения и с пользой провести время в Уфе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По многим вопросам, касающимся экологии, Башкортостан можно ставить в пример, отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. В частности, это касается и обращения с отходами. Отдельно федеральный гость отметил, что в 2023 году наша республика поднялась на 9 место в «Зеленом рейтинге».

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