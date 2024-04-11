В Уфе открылся форум «Экология и технологии»

Мы в Башкортостане многое делаем для того, чтобы наши территории, наши города и сёла были красивыми, удобными, комфортными. Чтобы эффективно работала вся система ЖКХ. Чтобы решались экологические вопросы. Поэтому нам очень интересно обменяться теми практиками, которые уже наработаны в других регионах. Желаю всем успехов, хорошего весеннего настроения и с пользой провести время в Уфе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан