В Уфе проходит Евразийский форум хирургов

В Башкирском медуниверситете собрались специалисты почти со всей страны. Так, в клинике БГМУ врач-онколог Алексей Карачун из Санкт-Петербурга прооперировал пациентку и удалил опухоль прямой кишки с помощью роботической системы da Vinci. Участники форума следили за операцией онлайн.

В дни работы конгресса на базе клиники БГМУ проводятся операции, выполняемые хирургами из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в программе мероприятия предусмотрены конференция и дискуссии, где спикеры из разных городов представят свои доклады.