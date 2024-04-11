В Уфе прошел республиканский турнир по танцевальному спорту

Участники демонстрировали свои навыки в пяти дисциплинах. В столицу республики приехали участники из близлежащих городов и районов. За выступлениями наблюдала наша съемочная группа.

Так грациозно, ярко и энергично прошли республиканские старты. На двух площадках собрались как начинающие, так уже и опытные танцоры. Их делят на три категории. Помимо классических пар есть дуэты, где танцуют две девушки. С недавнего времени была введена новая дисциплина — «соло».

В программу соревнований традиционно входят латиноамериканская и европейская программы. В каждой танцоры исполняют по 5 танцев. Также итоги подводятся в двоеборье. В европейскую программу входят: венский вальс, танго, медленный фокстрот, квикстеп и медленный вальс. В латиноамериканскую: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.

Основных критериев 4: это техника исполнения, музыкальность движения, партнерство и хореография презентаций. Вот по этим 4 критериям и происходит оценка спортсмена. Альберт Шарипов, главный судья соревнований по танцевальному спорту

Виктория Меркулова уже несколько лет выступает в дисциплине «соло». Найти партнера в этом виде спорта не так просто. Всего на соревнованиях Виктория выступила с 18 танцами: 9 по европейской программе и 9 по латиноамериканской.

И это очень сильно вдохновляет. И ты продолжаешь танцевать, ты этим живешь. Это душа, это танец тела, это танец жизни. Это становится частью тебя, и ты понимаешь, что без танцев ты уже никуда не денешься. Виктория Меркулова, участница соревнований по танцевальному спорту

А вот Азалия Сабирова и Дмитрий Аймурзин в паре уже 4 года. Пока им удавалось выступать лишь на стартах республиканского уровня. На уфимских соревнованиях паре удалось выйти в финал.

На самом деле бывают ссоры, но надо просто друг друга послушать и услышать мнение. Это все обговорить и меньше ругаться на самом деле, потому что ну просто меньше ссориться, иначе будет сложнее танцевать. Азалия Сабирова и Дмитрий Аймурзин, участники соревнований по танцевальному спорту