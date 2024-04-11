В Уфе прошел республиканский турнир по танцевальному спорту

Участники демонстрировали свои навыки в пяти дисциплинах. В столицу республики приехали участники из близлежащих городов и районов. За выступлениями наблюдала наша съемочная группа.
Так грациозно, ярко и энергично прошли республиканские старты. На двух площадках собрались как начинающие, так уже и опытные танцоры. Их делят на три категории. Помимо классических пар есть дуэты, где танцуют две девушки. С недавнего времени была введена новая дисциплина — «соло».
В программу соревнований традиционно входят латиноамериканская и европейская программы. В каждой танцоры исполняют по 5 танцев. Также итоги подводятся в двоеборье. В европейскую программу входят: венский вальс, танго, медленный фокстрот, квикстеп и медленный вальс. В латиноамериканскую: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.
Виктория Меркулова уже несколько лет выступает в дисциплине «соло». Найти партнера в этом виде спорта не так просто. Всего на соревнованиях Виктория выступила с 18 танцами: 9 по европейской программе и 9 по латиноамериканской.
А вот Азалия Сабирова и Дмитрий Аймурзин в паре уже 4 года. Пока им удавалось выступать лишь на стартах республиканского уровня. На уфимских соревнованиях паре удалось выйти в финал.
Сейчас танцевальный спорт в нашей республике набирает обороты. Это касается Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Салавата и ряда других городов. Уже в ближайшие выходные в столице.