В Уфе поздравили супругов, которые прожили 50 и 60 лет в браке

В Октябрьском районе Уфы поздравили супругов, которые прожили 50 и 60 лет в браке. Юбилярам вручили подарки и дали возможность вновь почувствовать себя молодожёнами, как полвека назад.

Под руку к столу бракосочетания — вновь спустя 50 лет. Также шли полвека назад и клялись разделить и горе, и радость. Не соврали.

Как и полагается на свадьбах — танцы женихов и невест. Супругам, которые прожили вместе полвека, вручили новые свидетельства — уже юбилейные.

Следуя известной пословице про долгий путь — дорогу длиною в 50 лет, эти пары шли вместе. Такое путешествие кто-то, кстати, буквально начал с вокзала.

Также воспитывали и детей, и внуков. Чтобы вместе раз и навсегда. И, кстати, это их заслуга — поздравление спустя 50 лет вновь в ЗАГСе.