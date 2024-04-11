Уроженцы Башкирии попали в число пострадавших от паводка в Оренбуржье

В числе пострадавших в Оренбургской области есть и уроженцы Башкортостана. Они уже давно живут в Орске, им пришлось покинуть свои жилища. Кто-то живёт у родных, другие — в пунктах временного проживания. В соседней Оренбургской области сложилась чрезвычайная ситуация: из-за прорыва дамбы на реке Урал подтоплен город Орск.

Подтоплены порядка 4 тыс. домов, и более 6 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться перед натиском стихии. Люди вынуждены жить в разных местах и нуждаются в помощи. Есть те, кто госпитализирован с травмами и ухудшением самочувствия.

Никто в стороне не остался. Подружки, родные — спасибо всем. Очень хочется вернуться домой, очень, но дома нет. Так мне сложно и не по себе, что в таком возрасте я оказалась в таком положении. Когда уж вернемся... Фаузана Рахматуллина

В Уфе организован сбор помощи в офисе Всемирного курултая башкир по адресу: ул. Революционная, д. 43. Курултай башкир районов нашей республики организует сбор помощи на своих площадках. Депутаты Госсобрания отправили в Орск питьевую воду, с которой сейчас проблемы в затопленном городе.