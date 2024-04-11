Уроженцы Башкирии попали в число пострадавших от паводка в Оренбуржье

В числе пострадавших в Оренбургской области есть и уроженцы Башкортостана. Они уже давно живут в Орске, им пришлось покинуть свои жилища. Кто-то живёт у родных, другие — в пунктах временного проживания. В соседней Оренбургской области сложилась чрезвычайная ситуация: из-за прорыва дамбы на реке Урал подтоплен город Орск.
Подтоплены порядка 4 тыс. домов, и более 6 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться перед натиском стихии. Люди вынуждены жить в разных местах и нуждаются в помощи. Есть те, кто госпитализирован с травмами и ухудшением самочувствия.
В Уфе организован сбор помощи в офисе Всемирного курултая башкир по адресу: ул. Революционная, д. 43. Курултай башкир районов нашей республики организует сбор помощи на своих площадках. Депутаты Госсобрания отправили в Орск питьевую воду, с которой сейчас проблемы в затопленном городе.
В рамках договоренностей за счет парламентариев переслали тысячу пятилитровых бутылей из Красноусольска. Также договорились о постоянном мониторинге ситуации и форматах поддержки. До этого уже отправили гуманитарный груз. Работают на месте и спасатели из Башкортостана.