В Башкирии в преддверии Дня Победы почтили память ветеранов ВОВ

Меньше месяца остается до одной из главных исторических дат нашей страны – 9 мая. День Победы – повод вновь задуматься о прошлом, настоящем и будущем. Великая Отечественная война заставила детей забыть о детстве. Каждый из них приближал Победу как мог: на полях, у рабочих станков, с оружием в руках. Все тяготы войны видели и уфимцы Владимир Егоров и Василий Харламов. Как и у многих советских мальчишек, их жизнь круто изменилась в 41-м. Несмотря на тяжелое детство и юность, они смогли сохранить доброту и любовь к людям.

Это сейчас говорят с гордостью и воодушевлением, а тогда, в 1941-м, 12-летнему Владимиру Егорову было страшно. Страшно, потому что оказался в родной Орловской области во вражеской оккупации. Фашисты бомбили города, сжигали деревни, разрушали заводы и больницы. На этот ужас он не мог смотреть спокойно, и в 15 лет вчерашний школьник отправился на фронт вслед за отцом.

Встретились они в Ильинске в 1944 году. В составе бронепоезда молодой боец сражался за Тильзит, Пиллау и Кёнигсберг, за освобождение которого он получил медаль. Там его и настиг вражеский снаряд. Владимир Иванович получил ранение в голову. Но времени на долгое лечение не было, немного восстановился и снова на передовую. Победу встретил в Вильнюсе.

После войны Владимир Иванович продолжил службу. И вместе с отцом его направили в Сызрань, где они участвовали в переброске спецтехники и личного состава на Дальний Восток на войну с Японией. Далее железнодорожника ждала четырехлетняя служба в армии, продолжил работать в этом направлении и на гражданке, сначала помощником, затем машинистом. Его единственный сын тоже стал железнодорожником.

Его детство поглотила Великая Отечественная, а юность — послевоенная разруха. Василий Харламов встретил 41-й шестилетним ребенком. В семье из 15 детей троих братьев забрали сразу на фронт, и все они погибли. Было и голодно, и холодно, мальчику приходилось работать наравне со взрослыми. В юношеские годы долго служил, а затем стал участником боевых действий в Венгрии. По статусу Василий Александрович приравнен к участнику Великой Отечественной войны.