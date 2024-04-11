Глава Башкирии дал старт работе мусоросортировочной линии в Кигинском районе

В центре внимания — вопросы экологии, ЖКХ и строительства. Сегодня в выставочном комплексе «УФА ЭКСПО» открылись сразу три разных форума. Старт им дал глава республики. Радий Хабиров в рамках масштабного мероприятия также принял участие в запуске новой линии мусоросортировочного комплекса в Кигинском районе.
В режиме видеосвязи глава республики даёт добро на запуск новой линии комплекса по обращению с отходами. Это техническое открытие важнейшего для северо-востока республики объекта. Инвестпроект стоимостью 300 миллионов рублей реализуется на территории Кигинского района.
Обращение с отходами — один из важнейших вопросов экологического форума, который открылся сегодня в Уфе. Обсудить его в столицу республики приехали делегации из разных регионов России, а также ближнего зарубежья.
По многим вопросам, касающимся экологии, Башкортостан можно ставить в пример, отметил уже гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Отдельно федеральный гость заявил, что в 2023 году наша республика поднялась на 9 место в «Зеленом рейтинге».
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Это выражение должно быть инструкцией к действию, считают представители Спецавтохозяйства по уборке города. Поэтому в своей деятельности региональный оператор уделяет отдельное внимание экологическому воспитанию. Работа начинается еще до школьной скамьи.
Экологический форум уже восемь лет является конструктивной площадкой для обмена опытом в сфере охраны окружающей среды. Многие регионы здесь получают ответы, как нужно работать с экологическими запросами людей, бизнеса и органов власти. Экспозиция специализированной выставки, в свою очередь, позволяет ознакомиться гостям с последними разработками в отрасли.
В рамках экологического форума обсудили сегодня и вопросы недропользования, а именно, как рационально использовать природные богатства, чтобы эта деятельность не наносила вреда окружающей среде.