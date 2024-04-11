Радий Хабиров принял участие в форуме «Управдом»

12 дипломов и денежных сертификатов на сумму в 375 и 750 тысяч рублей. Сегодня стали известны победители конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий». Награды в рамках республиканского форума «Управдом» вручил глава республики.

Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании форума, участники которого обсудили вопросы повышения комфортности проживания, благоустройства общественных пространств и другие. В одном зале собрались председатели МКД, управляющие компании, обслуживающие организации и представители власти.

Одна из самых больших проблем, которая отравляет жизнь города, — это те проблемы, которые возникают, когда что-то не работает в ЖКХ. Где-то услуги плохо предоставляются, где-то тепла нет, где-то электричества, где-то двор не убранный, где-то подъезд обшарпанный. Поэтому мы с ними встречаемся, в «Управдом» приходят не просто жители, а приходят старшие совета домов, старшие по подъезду, они очень хорошо понимают состояние текущее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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