Радий Хабиров принял участие в форуме «Управдом»

12 дипломов и денежных сертификатов на сумму в 375 и 750 тысяч рублей. Сегодня стали известны победители конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий». Награды в рамках республиканского форума «Управдом» вручил глава республики.
Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании форума, участники которого обсудили вопросы повышения комфортности проживания, благоустройства общественных пространств и другие. В одном зале собрались председатели МКД, управляющие компании, обслуживающие организации и представители власти.