Радий Хабиров принял участие в форуме «Управдом»

Одна из самых больших проблем, которая отравляет жизнь города, — это те проблемы, которые возникают, когда что-то не работает в ЖКХ. Где-то услуги плохо предоставляются, где-то тепла нет, где-то электричества, где-то двор не убранный, где-то подъезд обшарпанный. Поэтому мы с ними встречаемся, в «Управдом» приходят не просто жители, а приходят старшие совета домов, старшие по подъезду, они очень хорошо понимают состояние текущее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан