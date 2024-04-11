В Башкирии планируют строить модульные дома

Дома за пару месяцев. В республике планируется возведение завода модульных домостроений. Об этом проекте рассказали предприниматели на «Инвестчасе», который проводит глава республики.

Преимущество будущего предприятия — короткие сроки постройки как многоэтажек, так и частных домов. Инвесторы обратились к руководителю региона за поддержкой в предоставлении налоговых преференций, земельного участка и оборудования инженерной инфраструктуры.