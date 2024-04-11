В Башкирии завершают строительство распределительного центра крупного маркетплейса

В Башкортостане завершают строительство оптово-распределительного центра крупного маркетплейса. Он разместится на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск». Новое предприятие позволит создать в моногороде более двух тысяч рабочих мест.

Чтобы проверить исправность такого пожарного шкафа, нужен строительный подъемник, каска и несколько минут свободного времени. Подобных конструкций только в этой части склада — 135. Максим Лампадов лично контролирует установку всей системы пожаротушения — это также трубопровод, узловые и насосные станции.

Практически всё готово на отметке 12+, скажем так. Наша часть работы готова. Сейчас доукомплектовываем шкафы, пожарные шкафы тоже все установлены, кроме нижних, так как только были закончены полы. Максим Лампадов, мастер участка

Система сложная, ведь площадь будущего здания — больше девяноста тысяч квадратных метров. Здесь разместится первый в Башкортостане оптово-распределительный центр «Озон». Старт строительству дал Радий Хабиров в августе прошлого года. Отсюда товары будут добираться до клиентов значительно быстрее.

Место подбирали как инвесторы мы, благодаря администрации района, помогли нам. Комплекс построен не только на Уфу и Башкирию, также на прилегающие районы. Александр Попов, руководитель проекта комплекса

Строительство ведут на территории Благовещенска. Жители этого моногорода в основном работают на местном арматурном заводе. А это — весомый риск для экономики. Ведь в случае любой кризисной ситуации на предприятии тысячи сотрудников потеряют рабочие места. Поэтому в 2019 году Благовещенску присвоили статус территории опережающего развития. Теперь здесь ежегодно появляются новые предприятия.

Кризисные явления город пройдет с минимальными потерями, ну и, самое главное, это рост инвестиций ведет к тому, что появляются новые налоговые поступления в бюджет, и город развивается. Олег Голов, сенатор Российской Федерации

Проект по строительству оптово-распределительного центра «Озон», на самом деле, является очень важным как для экономики района, так и для экономики республики в целом. Если говорить о цифрах, то общий объем инвестиций по проекту составит порядка девяти миллиардов рублей, при этом будет создано более двух тысяч новых рабочих мест. Гульназ Харисова, заместитель главы администрации Благовещенского района по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности