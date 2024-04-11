В Башкирии завершают строительство распределительного центра крупного маркетплейса

В Башкортостане завершают строительство оптово-распределительного центра крупного маркетплейса. Он разместится на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск». Новое предприятие позволит создать в моногороде более двух тысяч рабочих мест.
Чтобы проверить исправность такого пожарного шкафа, нужен строительный подъемник, каска и несколько минут свободного времени. Подобных конструкций только в этой части склада — 135. Максим Лампадов лично контролирует установку всей системы пожаротушения — это также трубопровод, узловые и насосные станции.
Система сложная, ведь площадь будущего здания — больше девяноста тысяч квадратных метров. Здесь разместится первый в Башкортостане оптово-распределительный центр «Озон». Старт строительству дал Радий Хабиров в августе прошлого года. Отсюда товары будут добираться до клиентов значительно быстрее.
Строительство ведут на территории Благовещенска. Жители этого моногорода в основном работают на местном арматурном заводе. А это — весомый риск для экономики. Ведь в случае любой кризисной ситуации на предприятии тысячи сотрудников потеряют рабочие места. Поэтому в 2019 году Благовещенску присвоили статус территории опережающего развития. Теперь здесь ежегодно появляются новые предприятия.
В целом на территории опережающего развития появится более 4,5 тысяч рабочих мест. Привлечено уже свыше 3 миллиардов рублей, которые инвестировали в 13 новых предприятий. Оптово-распределительный центр станет одним из крупнейших проектов на территории. Строительство планируют завершить в июне текущего года.