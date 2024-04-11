Башкирия занимает второе место по количеству резидентов на ТОСЭР

По количеству резидентов на территориях опережающего социально-экономического развития Башкортостан занимает второе место в стране. На рабочей встрече главы государства и Радия Хабирова на неделе Владимир Путин обратил внимание на инвестпроекты, реализуемые в регионе. В республике пять ТОСЭР в городах Белорецк, Благовещенск, Белебей, Кумертау и Нефтекамск.

На этих территориях зарегистрировано 130 резидентов. Руководитель региона в разговоре с президентом страны отметил, что инвестор сейчас — это главный человек, потому что за ним идут деньги, за ним идут рабочие места и в целом развитие экономики. Поэтому внимание в регионе инвестклимату уделяется большое.