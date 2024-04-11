В Башкирии более 100 предприятий должны получить комплексное экологическое разрешение

Чистая республика. До конца года более ста промышленных предприятий Башкортостана должны получить у Росприроднадзора комплексное экологическое разрешение для дальнейшей работы. Требование касается организаций, которые по степени воздействия на окружающую среду входят в первую категорию.

Промышленные предприятия республики обеспечивают экономическую стабильность региона. Но вместе с тем и вопросы экологии не остаются в стороне. С каждым годом производства модернизируются, чтобы сократить выбросы вредных веществ. А с 2025-го должны будут работать после получения комплексного экологического разрешения от Росприроднадзора.

Пока такой документ оформили только восемь предприятий Башкортостана. Во время совещания по экологическому мониторингу глава республики Радий Хабиров обозначил основные факторы, которые влияют на окружающую среду. И один из них — выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

По объёму выбросов мы — седьмые в стране. Здесь высока доля химических, нефтехимических предприятий Уфы, Стерлитамака и Салавата. И люди часто жалуются на загазованность в этих городах. В рамках регионального мониторинга мы установили три автоматизированные станции контроля загрязнения атмосферы в Стерлитамаке и две — в Салавате. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы получить комплексное экологическое разрешение и избежать штрафов на сотни миллионов рублей, предприятия должны модернизироваться, сократить объемы выбросов. Еще одно направление — решение ситуации с загрязненными сточными водами.

За последние 5 лет компания «Башнефть» направила 34 миллиарда рублей на финансирование природоохранных мероприятий. Построили и запустили новые биологические очистные сооружения. Они обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, что в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах.

Всего на территории Башкортостана компания эксплуатирует 15 объектов, на которые необходимо получить комплексные экологические разрешения. Вся подготовительная работа уже проведена. В приоритете ещё одна важная задача — восстановление природных и биоресурсов.