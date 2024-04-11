В Уфе прошла церемония вручения премии Римы Баталовой

В столице республики прошла церемония вручения общественной премии Римы Баталовой. В этом году мероприятие прошло в юбилейный, десятый раз. В его рамках традиционно отмечаются спортсмены с ограниченными возможностями и их тренеры. По традиции это яркое событие в жизни башкирского спорта привлекает большое количество почетных гостей. В этом году среди них олимпийские чемпионы Анна Чичерова и Анастасия Татарева.
Премия «Молодость нации» уже успела стать традиционным весенним праздником для Башкортостана. Это проект 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Всё началось в 2014 году и было приурочено к Олимпиаде в Сочи. Сейчас «Молодость нации» — традиционная премия, которую поддерживают общественные деятели, спортсмены и артисты.
Приехала поддержать Риму Баталову и большая группа из родного для паралимпийской чемпионки Шаранского района республики.
Победители традиционно были определены в семи номинациях: «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца» и «Открытый взгляд».
Например, в номинации «Секрет победы» были отмечены тренеры Андрей Жирнов, Наиль Гарифуллин и Светлана Басюк. Все они вносят большой вклад в развитие паралимпийского спорта в нашей республике.
2024 год в республике объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому и юбилейная церемония вручения премии была особенной.
В номинации «Открытый взгляд» награду получила телерадиокомпания «Башкортостан». Наш телеканал регулярно освещает жизнь, вопросы и проблемы инвалидов, успехи и победы башкирских спортсменов-паралимпийцев.
За десять лет вручение премии «Молодость нации» стало знаковым событием для республики. Премия уже давно завоевала высокую оценку руководства Башкортостана и паралимпийского движения.