В Уфе прошла церемония вручения премии Римы Баталовой

В столице республики прошла церемония вручения общественной премии Римы Баталовой. В этом году мероприятие прошло в юбилейный, десятый раз. В его рамках традиционно отмечаются спортсмены с ограниченными возможностями и их тренеры. По традиции это яркое событие в жизни башкирского спорта привлекает большое количество почетных гостей. В этом году среди них олимпийские чемпионы Анна Чичерова и Анастасия Татарева.

Премия «Молодость нации» уже успела стать традиционным весенним праздником для Башкортостана. Это проект 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Всё началось в 2014 году и было приурочено к Олимпиаде в Сочи. Сейчас «Молодость нации» — традиционная премия, которую поддерживают общественные деятели, спортсмены и артисты.

Хотелось особо отметить, именно пригласили именитых спортсменов, как всегда, мы каждый год это делаем, приехали наши артисты, поддержал меня Денис Майданов, мой коллега, просто отдохните, получайте удовольствие. Рима Баталова, 13-кратная паралимпийская чемпионка

Приехала поддержать Риму Баталову и большая группа из родного для паралимпийской чемпионки Шаранского района республики.

Мы приехали сюда, чтобы поддержать наших участников этой премии, я очень рад, что Рима Баталова — наша землячка, я рад, что она помогает людям. Арсен Ахмадуллин

Победители традиционно были определены в семи номинациях: «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца» и «Открытый взгляд».

Каждый победитель этой премии — это будущий паралимпийский чемпион, эта премия помогает тем семьям, которые занимаются этим делом. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Например, в номинации «Секрет победы» были отмечены тренеры Андрей Жирнов, Наиль Гарифуллин и Светлана Басюк. Все они вносят большой вклад в развитие паралимпийского спорта в нашей республике.

От лица Минспорта РФ мы поддерживаем эти начинания. Очень здорово, что в РБ и в Уфе есть премия, есть Рима Акбердиновна, есть целое движение паралимпийское. Максим Уразов, директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации

2024 год в республике объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому и юбилейная церемония вручения премии была особенной.

Я, конечно, поражена такому теплому приему, я никогда не была в Уфе, это мой первый приезд, я, конечно, очарована тем, что вижу, такие инициативы, как премия, очень важны и нужны. Анна Чичерова, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике

В номинации «Открытый взгляд» награду получила телерадиокомпания «Башкортостан». Наш телеканал регулярно освещает жизнь, вопросы и проблемы инвалидов, успехи и победы башкирских спортсменов-паралимпийцев.

В этом году это особенно почетно, премия юбилейная, в республике особенный год, который посвящен адаптивному спорту, мы делаем всё возможное, чтобы в полном объеме освещать успехи спортсменов, благо они есть. Артём Кочешев, и. о. руководителя отдела спортивных программ АО ТРК «Башкортостан»