В Уфе прошла церемония вручения премии Римы Баталовой

В столице республики прошла церемония вручения общественной премии Римы Баталовой. В этом году мероприятие прошло в юбилейный, десятый раз. В его рамках традиционно отмечаются спортсмены с ограниченными возможностями и их тренеры. По традиции это яркое событие в жизни башкирского спорта привлекает большое количество почетных гостей. В этом году среди них олимпийские чемпионы Анна Чичерова и Анастасия Татарева.

Премия «Молодость нации» уже успела стать традиционным весенним праздником для Башкортостана. Это проект 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Всё началось в 2014 году и было приурочено к Олимпиаде в Сочи. Сейчас «Молодость нации» — традиционная премия, которую поддерживают общественные деятели, спортсмены и артисты.

Хотелось особо отметить, именно пригласили именитых спортсменов, как всегда, мы каждый год это делаем, приехали наши артисты, поддержал меня Денис Майданов, мой коллега, просто отдохните, получайте удовольствие.

Рима Баталова, 13-кратная паралимпийская чемпионка

Приехала поддержать Риму Баталову и большая группа из родного для паралимпийской чемпионки Шаранского района республики.

Мы приехали сюда, чтобы поддержать наших участников этой премии, я очень рад, что Рима Баталова — наша землячка, я рад, что она помогает людям.

Арсен Ахмадуллин
Фото №1 - В Уфе прошла церемония вручения премии Римы Баталовой

Победители традиционно были определены в семи номинациях: «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца» и «Открытый взгляд».

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Каждый победитель этой премии — это будущий паралимпийский чемпион, эта премия помогает тем семьям, которые занимаются этим делом.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Например, в номинации «Секрет победы» были отмечены тренеры Андрей Жирнов, Наиль Гарифуллин и Светлана Басюк. Все они вносят большой вклад в развитие паралимпийского спорта в нашей республике.

От лица Минспорта РФ мы поддерживаем эти начинания. Очень здорово, что в РБ и в Уфе есть премия, есть Рима Акбердиновна, есть целое движение паралимпийское.

Максим Уразов, директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации

2024 год в республике объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому и юбилейная церемония вручения премии была особенной. 

Я, конечно, поражена такому теплому приему, я никогда не была в Уфе, это мой первый приезд, я, конечно, очарована тем, что вижу, такие инициативы, как премия, очень важны и нужны.

Анна Чичерова, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике

В номинации «Открытый взгляд» награду получила телерадиокомпания «Башкортостан». Наш телеканал регулярно освещает жизнь, вопросы и проблемы инвалидов, успехи и победы башкирских спортсменов-паралимпийцев.

В этом году это особенно почетно, премия юбилейная, в республике особенный год, который посвящен адаптивному спорту, мы делаем всё возможное, чтобы в полном объеме освещать успехи спортсменов, благо они есть.

Артём Кочешев, и. о. руководителя отдела спортивных программ АО ТРК «Башкортостан»

За десять лет вручение премии «Молодость нации» стало знаковым событием для республики. Премия уже давно завоевала высокую оценку руководства Башкортостана и паралимпийского движения.

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