В Башкирии за сутки поступило 11 новых сообщений о подтоплениях

За минувшие сутки в Башкирии в Центр обработки вызовов системы-112 поступила информация об 11 случаях подтоплений. По данным госкомитета республики по ЧС, общее количество таких сообщений с начала паводкоопасного периода составило 899.

По состоянию на 12 апреля максимальные уровни подъема воды в водоемах зафиксированы:

на реке Белой в селе Тирлян Белорецкого района (+45 см, текущий уровень 216 см, выход реки на пойму при 359 см);

на реке Уфе возле поселка Шакша, динамика (+31 см, текущий уровень 422 см, выход реки на пойму при 830 см);

на реке Уфе в селе Старые Карашиды Иглинского района (+24 см, текущий уровень 385 см, выход реки на пойму при 1084 см);

на Каме в селе Масляный Мыс Краснокамского района (+22 см, текущий уровень 83 см, выход реки на пойму при 475 см);

на реке Белой возле Монумента дружбы в Уфе (+17 см, текущий уровень 493 см, выход реки на пойму 600 см).

На контроле остаются 36 случаев подтоплений в 21 муниципальном образовании, где подтоплены 18 автодорог, 8 низководных мостов, 92 придомовых участка и 658 садовых участков.

В экстренных случаях необходимо позвонить по номеру «112», напомнили в ведомстве.