В Башкирии за сутки поступило 11 новых сообщений о подтоплениях

За минувшие сутки в Башкирии в Центр обработки вызовов системы-112 поступила информация об 11 случаях подтоплений. По данным госкомитета республики по ЧС, общее количество таких сообщений с начала паводкоопасного периода составило 899.
По состоянию на 12 апреля максимальные уровни подъема воды в водоемах зафиксированы:
На контроле остаются 36 случаев подтоплений в 21 муниципальном образовании, где подтоплены 18 автодорог, 8 низководных мостов, 92 придомовых участка и 658 садовых участков.
В экстренных случаях необходимо позвонить по номеру «112», напомнили в ведомстве.
Фото: ГКРБ по ЧС