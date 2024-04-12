Повар-штурмовик из Башкирии готовит угощения для своих сослуживцев в зоне СВО

На побывку в краткосрочный отпуск прибыл боец штурмового отряда мотострелкового полка им. Шаймуратова с позывным «Змей». Как рассказала корреспондент издания «Ермекеевские новости» Надежда Попова, дома его ждали родители, супруга, шестилетняя дочка, все родные и близкие.

Мужчина подписал контракт с Минобороны страны осенью прошлого года. Говорит, что дома никак не может привыкнуть к тишине. Перед приездом домой он пролечился в госпитале: получил контузию, когда вытаскивал раненых товарищей с поля боя.

По словам «Змея», на фронте нет чужих, сослуживцы – это одна большая семья, где всегда подставят плечо и прикроют.

Во время прохождения срочной службы был поваром. Эту профессию он освоил в военной школе. Мужчина так увлекся, что после армии отучился на повара-кондитера.

По прибытии в зону спецоперации доброволец попал в штурмовой отряд. Но, спустя время, решил приготовить что-нибудь вкусненькое для своих сослуживцев. Всем очень понравилось то, что он приготовил. И теперь ребята частенько просят его кашеварить.

С продуктами проблем не бывает. Но иногда так устаешь, что уже ничего не хочется. А бойцов голодными не оставишь, тем более после такой работы. Так что про свою усталость приходится забывать. Доброволец СВО, позывной «Змей»

А мы напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.