В Уфе распустились подснежники

На территории Башкирии произрастает множество видов первоцветов, вошедших в Красную книгу республики. Среди них тюльпан шренка, рябчик русский, ирис низкий и ценнейшие лекарственные растения: первоцвет крупночашечный, прострел раскрытый или «сон-трава», горицвет весенний (адонис весенний), запасы которых сокращаются из-за вырывания растений с корнем.