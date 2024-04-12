В Уфе распустились подснежники

Глава администрации Октябрьского района Уфы поделился радостной новостью. В столице Башкирии распустились подснежники.
Сергей Плотников отметил, что первоцветы можно заметить, прогуливаясь по маршруту «Уфимского ожерелья».
На территории Башкирии произрастает множество видов первоцветов, вошедших в Красную книгу республики. Среди них тюльпан шренка, рябчик русский, ирис низкий и ценнейшие лекарственные растения: первоцвет крупночашечный, прострел раскрытый или «сон-трава», горицвет весенний (адонис весенний), запасы которых сокращаются из-за вырывания растений с корнем.