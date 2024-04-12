В Уфе неадекватный мужчина напал с ножом на полицейского

Инцидент произошел сегодня в старом центре Уфы на перекрестке улиц К. Маркса и Чернышевского. Стражи порядка незамедлительно выехали по сообщению о мужчине, который неадекватно вел себя в общественном месте.

В частности, установлено, что сначала он просто разгуливал с ножом, а потом напал на сотрудника полиции. При задержании правоохранители открыли огонь из табельного оружия.

Злоумышленника задержали и доставили в стационар для оказания медпомощи.

На месте происшествия работают оперативники, проводится доследственная проверка.

Предварительно, мужчина находится под воздействием наркотических веществ.