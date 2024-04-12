Башкирия активно принимает участие в реализации нацпроекта «Экология»

Башкортостан активно участвует в реализации мероприятий национального проекта «Экология». Сохранение природы, благоустройство города и многое другое стали важными вопросами на Экологическом форуме.
Специалисты и эксперты в отрасли экологии собрались на одной площадке. В выставочном комплексе «ЭКСПО» открылись сразу три выставки. На форуме обсудят ключевые вопросы развития экономики, прогресса и системы особо охраняемых природных территорий.
Мы поставили перед собой наша управляющая команда сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей, и, конечно, это невозможно, если не будет баланса между развитой экономикой и комфортным проживанием и, конечно, природой. И эта тема на пленарном заседании является основной. Нам важно поделиться опытом, рассказать о своих достижениях, и уверен, что это даст дополнительный толчок к новым решениям, направленных на создание более комфортных условий проживания людей.Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
Экологический форум уже восемь лет — конструктивная площадка для обмена опытом в сфере охраны окружающей среды. На форум приехали специалисты из других субъектов России и зарубежных стран.
Эта площадка стала для многих регионов примером того, как нужно работать с экологическими запросами людей, бизнеса, органов власти.Новиков Александр, министр природопользования Рязанской области
У нас более 140 участников, более 20 регионов представлено, около 40 секций по всем трём дням. И в этом году у нас новинка: мы уделяем целый день, который будет называться «Экосемья», «Экопривычки» и всё то, с чем мы связываем экологию. Мероприятия интересны как для специалистов всех трёх отраслей, так и просто для жителей нашего города.Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»
Уфимцы и гости столицы республики могут принять участие в экологических акциях, конкурсах и мастер-классах. Экофорум будет работать в Уфе до 13 апреля.