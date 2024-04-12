В Башкирии водитель снегохода оказался в ледяной западне

Сегодня экстренные службы Башкирии получили информацию о происшествии в Нуримановском районе. По данным пресс-службы госкомитета республики по ЧС, там под лед провалился снегоход, а его водитель стоял на льду посредине водоема.

Прибывшие на помощь спасатели оперативно доставили мужчину до ближайшей базы отдыха. Помощь медиков ему не потребовалась. Снегоход, к сожалению, ушел на дно реки.

В ведомстве напомнили об опасности выезда на лед с транспортными средствами: с каждым днем он становится все тоньше.