В БГАУ для студентов проходят тренинги по предпринимательству

В Башкирском аграрном университете студенты на протяжении четырёх дней обучаются азам предпринимательства. Создание и развитие собственного бизнеса, получение крупного заказа от корпорации, выход на переговоры с инвестором — всё это удалось сделать обучающимся на этих тренингах в течение дня.

Такие серьезные знания дают в игровом формате. Разделившись на команды, студенты генерируют, упаковывают и представляют свои бизнес-идеи. В завершение они получают обратную связь экспертов о командной работе и перспективах проекта. Впоследствии они смогут подать заявку в федеральную программу «Студенческий стартап» и получить грант на реализацию своей идеи.