В Уфе завершилось первенство республики «Чудо-шашки»

В Уфе завершилось первенство республики среди общеобразовательных учреждений «Чудо-шашки». Это завершающий региональный этап всероссийских соревнований для ребят не старше 14 лет. За путевку в финал на первенство России боролись юные шашисты из 17 районов республики.

Второй год подряд перед детьми распахнул свои двери Конгресс-холл «Торатау». Традиционные шашечные состязания проходят в несколько этапов. В Уфу приехали те, кто сумел хорошо выступить на муниципальном. На этот раз турнир стал одним из самых масштабных в истории. В нем приняли участие спортшкольники из 28 команд, которые представляют 17 районов Башкортостана.

Среди юных шашистов — дебютанты соревнований, а также победители первенств мира и страны. Впервые этот турнир провели в 1966 году. С участия в этих соревнованиях начинали свою спортивную карьеру многие прославленные шашисты, среди которых Елена Мильшина, Тамара Тансыккужина, Рим Ишметов, Агата Парахина и другие.

Среди судей — международные гроссмейстеры, мастера спорта России. Весь турнир за его проведением следили Алия Аминова, Агуль Идрисова, Марсель Шарафутдинов, Дамир Рысаев. Спортсмены только вернулись из подмосковного Покровского. Там башкирские шашисты выступали в командном чемпионате России. В женском турнире в рапиде не было равных представительницам Башкортостана. В мужском наши спортсмены остались в тройке лидеров.