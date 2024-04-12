Космонавты поздравили Уфу с 450-летием

Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуба и Александр Гребенкин поздравили Уфу с 450-летним юбилеем. Они записали видеообращение в рамках Дней Уфы на ВДНХ.

Фото №1 - Космонавты поздравили Уфу с 450-летием

Позвольте искренне поздравить вас с 450-летием со дня основания вашего города! Из космоса он выглядит как небольшая точка, тем не менее точка эта очень важная. За 450 лет Уфа прошла путь от города-крепости до одного из самых высокоразвитых, промышленных, спортивных, культурных и деловых центров страны. Год за годом Уфа растет, становится больше, лучше, красивее, сохраняя при этом сочетание современного города и старой спокойной Уфы, удерживая звание одного из самых зелёных среди российских городов-миллионников.

космонавты 

Космонавты подчеркнули вклад Уфы в сферу российской космонавтики. Например, одним из инструкторов Юрия Гагарина в Чкаловском авиационном училище был уфимец Николай Пенкин, а легендарный космонавт Владимир Комаров считал башкирскую столицу своим вторым домом. Кроме того, сейчас в Уфе успешно работает образовательная площадка «Гагарин-центр», а местные студенты активно занимаются изучением и внедрением космических технологий.

Пока уфимцы столь неравнодушны к прошлому, настоящему и будущему города, можно быть спокойным за его дальнейшую судьбу. Желаем Уфе дальнейшего процветания, а всем ее жителям – крепкого здоровья и благополучия! С юбилеем, Уфа! Ты просто космос!

космонавты 
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