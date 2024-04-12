Космонавты поздравили Уфу с 450-летием

Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуба и Александр Гребенкин поздравили Уфу с 450-летним юбилеем. Они записали видеообращение в рамках Дней Уфы на ВДНХ.
Космонавты подчеркнули вклад Уфы в сферу российской космонавтики. Например, одним из инструкторов Юрия Гагарина в Чкаловском авиационном училище был уфимец Николай Пенкин, а легендарный космонавт Владимир Комаров считал башкирскую столицу своим вторым домом. Кроме того, сейчас в Уфе успешно работает образовательная площадка «Гагарин-центр», а местные студенты активно занимаются изучением и внедрением космических технологий.