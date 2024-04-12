В Уфе родителям пропавших подростков оказывается психологическая помощь

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что родителям пропавших оказывается квалифицированная психологическая помощь. Сотрудники республиканского психотерапевтического центра находятся в штабе по поиску в Уфе. Специалисты применяют элементы краткосрочной психотерапии и по отношению к волонтёрам.

Напомним, подростки пропали 30 марта. Мальчики вышли на прогулку к реке Белой, но домой так и не вернулись. На берегу были найдены рюкзаки пропавших, а во льдах — детский сапог.