Оренбург постепенно уходит под воду

Уровень воды в реке Урал достиг отметки в 11,5 метра – ситуация критическая. В городе звучат сирены, население массово эвакуируют. Об этом сообщают федеральные СМИ.

За минувшую ночь в зоне подтопления оказались 360 домов и 900 приусадебных участков. Тем временем в Орске уровень паводковых вод снижается. За сутки освобождено еще 800 домов.

Добавим, в Оренбургскую область поступает гуманитарная помощь со всех регионов страны: доставлены продукты, бутилированная вода, вещи первой необходимости и личной гигиены.