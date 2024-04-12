В Уфе прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Определится не только с будущим местом учебы, но и подобрать себе подходящую работу. В Уфе сегодня стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «ПрофФест. Работа России. Время возможностей».

Они учатся пока еще на первом курсе лечебного факультета, но уже хорошо знакомы с расположением внутренних органов человека. Очевидные для студентов медуниверситета вещи для обычных школьников — познавательная информация.

Сориентировать школьников с выбором будущей профессии. Именно такую цель преследовали организаторы профориентационной площадки. На первом этаже конгресс-холла «Торатау» свои экспозиции, рассказывающие об учебных заведениях, представили 12 ссузов и 9 вузов республики.

Этажем ниже раскинулась еще одна площадка Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест». Более 100 предприятий и организаций республики представили свои вакансии. Здесь и работа в сфере сельского хозяйства, и в области нефтяной промышленности, а любителям романтики предлагают даже встать за штурвал водного судна.

Подумали на ярмарке трудоустройства и о судьбе тех, кто встал на путь исправления. Отдельную зону консультаций по поиску работы организовали для бывших заключённых.