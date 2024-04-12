Квадрокоптер, купленный благодаря акции телеканала БСТ, вручили бойцам

Купленный благодаря акции службы новостей канала БСТ квадрокоптер вручили бойцам. Ранее, в декабре прошлого года, корреспондент телеканала БСТ ушёл добровольцем на СВО. Рафик Ахметшин, корреспондент с 20-летним стажем, уже не раз ездил в командировки на передовую, но затем решил и сам подписать контракт. Именно он и рассказал, что лучше любого подарка будет квадрокоптер. В феврале на телеканале БСТ был открыт сбор средств для военнослужащих на DJI Mavic.