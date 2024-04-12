Квадрокоптер, купленный благодаря акции телеканала БСТ, вручили бойцам

Купленный благодаря акции службы новостей канала БСТ квадрокоптер вручили бойцам. Ранее, в декабре прошлого года, корреспондент телеканала БСТ ушёл добровольцем на СВО. Рафик Ахметшин, корреспондент с 20-летним стажем, уже не раз ездил в командировки на передовую, но затем решил и сам подписать контракт. Именно он и рассказал, что лучше любого подарка будет квадрокоптер. В феврале на телеканале БСТ был открыт сбор средств для военнослужащих на DJI Mavic.
За считанные дни собрали 253 тысячи рублей. На эту сумму был куплен коптер, его доставили на передовую через приезжавших на отдых военнослужащих. Еще отправили приспособления для точного бросания гранат и другое снаряжение. Воины полка «Башкортостан», которые получили посылку, выразили благодарность участникам акции.
О порядке поступления на службу можно узнать по единому справочному номеру 117 или позвонить в Ситуационный центр — 122. Кроме того, можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту в Уфе на улице Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал «Госуслуги», чат-бот в «Телеграме», на сайтах башбат.рф и Минобороны.