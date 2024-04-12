В Уфе завершились чемпионат и первенство республики по тхэквондо ИТФ

В Уфе завершились чемпионат и первенство Республики Башкортостан по тхэквондо ИТФ. Соревнования были открытыми, а значит, в столицу Башкортостана приехали спортсмены и из других регионов: Самарской, Оренбургской и Свердловской областей.
Для Дамира Калимуллина из Нефтекамска финальный поединок складывался непросто. В середине боя он получил удар по носу и вернуться к поединку смог только после оказания медицинской помощи. В итоге Дамир набрал больше баллов, чем соперник, и выиграл турнир.
В стиле тхэквондо ИТФ бойцам нельзя бить в шею, ключицы и по затылку. При этом схватки должны проходить в лёгкий контакт. Самое главное в тхэквондо ИТФ — это техника, на неё и смотрят судьи при оценке приёмов и ударов. Не всегда в этом виде спорта решает сила.
От Республики Башкортостан на соревнования был выставлен сильнейший состав. Важно провести отбор, ведь через 2 недели состоится всероссийский турнир в Казани, где лучшие ребята из нашего региона должны будут подтвердить свой класс.
Кроме того, недавно сразу четырём спортсменам из нашего региона было присвоено звание мастера спорта России в дисциплине «самооборона — спарринг». А это значит, что тхэквондо ИТФ продолжает развиваться в регионе.