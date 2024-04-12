В Уфе завершились чемпионат и первенство республики по тхэквондо ИТФ

В Уфе завершились чемпионат и первенство Республики Башкортостан по тхэквондо ИТФ. Соревнования были открытыми, а значит, в столицу Башкортостана приехали спортсмены и из других регионов: Самарской, Оренбургской и Свердловской областей.

Для Дамира Калимуллина из Нефтекамска финальный поединок складывался непросто. В середине боя он получил удар по носу и вернуться к поединку смог только после оказания медицинской помощи. В итоге Дамир набрал больше баллов, чем соперник, и выиграл турнир.

Финальный поединок был сложный, достойный соперник, пришлось приложить много усилий. Я доволен боем. Я считаю, что эта победа дала мне много опыта и точно внесёт вклад в моё будущее. Дамир Калимуллин, победитель соревнований

В стиле тхэквондо ИТФ бойцам нельзя бить в шею, ключицы и по затылку. При этом схватки должны проходить в лёгкий контакт. Самое главное в тхэквондо ИТФ — это техника, на неё и смотрят судьи при оценке приёмов и ударов. Не всегда в этом виде спорта решает сила.

С 14–15 лет у красных и черных поясов добавляется вещь — зачетный балл, то есть тяжелая техника, если её не выполнить. Будет -2 балла за каждый раунд. До этого возраста плюс-минус всё одинаково. Элкун Алиев, судья соревнований

От Республики Башкортостан на соревнования был выставлен сильнейший состав. Важно провести отбор, ведь через 2 недели состоится всероссийский турнир в Казани, где лучшие ребята из нашего региона должны будут подтвердить свой класс.

Месяц назад мы провели ПФО, выявляли сильнейших, конкуренция, при помощи неё «Мидтс» рост внутри федерации и клубов. Сегодня турнир показал, что тренеры показали тех спортсменов, которыми хотим гордиться и вывести на большие крупные российские. Руслан Набиуллин, президент Федерации тхэквондо ИТФ Республики Башкортостан