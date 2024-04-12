Радий Хабиров и Олег Матыцин дали старт работе двух новых ФОКов
Башкортостан подхватил эстафету! Сегодня в Москве состоялась передача официального символа Международного спортивного форума от Пермского края. В 2024 году Уфа примет форум «Россия — спортивная держава».
Соответствующее распоряжение о проведении мероприятия
осенью 2024 года подписал Президент России Владимир Путин. Эстафету форума
передали олимпионикам из Башкортостана Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину.
Правительство республики уделяет значительное внимание развитию спорта и вовлечению жителей региона в занятия физической культурой. Уверен, что новые объекты, построенные в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», станут домом для многих физкультурников и площадкой для раскрытия спортивных талантов. Пусть для всех жителей республики спорт станет нормой жизни!
Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации
Я хотел поблагодарить Министерство спорта России, лично вас, Олег Васильевич, за эту программу. Мы в ней активно поучаствовали, и четверть всех денег, которые есть по этой программе, забрали. Но нам нужно еще. Поэтому прошу нас поддержать. Башкортостан — спортивный регион. Мы вас никогда не подведем и вовремя эти объекты сдадим.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Также министр спорта России Олег Матыцин и Глава
Башкортостана Радий Хабиров приняли участие в режиме видеосвязи в церемонии
открытия двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Уфе на Дуванском
бульваре и улице Максима Рыльского. Новые спортплощадки возвели в рамках
проекта «Бизнес-спринт» на основе государственно-частного партнёрства.