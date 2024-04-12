Радий Хабиров и Олег Матыцин дали старт работе двух новых ФОКов

Я хотел поблагодарить Министерство спорта России, лично вас, Олег Васильевич, за эту программу. Мы в ней активно поучаствовали, и четверть всех денег, которые есть по этой программе, забрали. Но нам нужно еще. Поэтому прошу нас поддержать. Башкортостан — спортивный регион. Мы вас никогда не подведем и вовремя эти объекты сдадим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан