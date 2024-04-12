В Госсобрании Башкирии обсудили закон о соцзащите людей с ОВЗ

В Госсобрании республики обсудили, как совершенствовать законодательство в сфере соцзащиты людей с ограниченными возможностями здоровья. На встрече присутствовали председатели Советов муниципальных районов и городских округов, а также руководители общественных организаций.
С учетом объявленного в регионе года заботы о людях с ОВЗ, в фокусе особого внимания были инвалиды и всё, что касается создания благоприятных условий для реализации профессионального, интеллектуального и творческого потенциала таких людей. Мероприятие провели в преддверии двух знаменательных дат — Дня местного самоуправления и Дня российского парламентаризма, которые отмечаются в конце апреля.
На встрече были самые разные предложения. Один из ветеранов, например, предложил разработать программу, которая будет работать на упреждение инвалидности. Также обсуждали существующие меры, такие как сертификаты на реабилитацию, строительство специальных центров и не только. В каждом муниципалитете существуют собственные меры поддержки. Встреча позволила участникам взять на вооружение интересные практики.