В Госсобрании Башкирии обсудили закон о соцзащите людей с ОВЗ

В Госсобрании республики обсудили, как совершенствовать законодательство в сфере соцзащиты людей с ограниченными возможностями здоровья. На встрече присутствовали председатели Советов муниципальных районов и городских округов, а также руководители общественных организаций.

С учетом объявленного в регионе года заботы о людях с ОВЗ, в фокусе особого внимания были инвалиды и всё, что касается создания благоприятных условий для реализации профессионального, интеллектуального и творческого потенциала таких людей. Мероприятие провели в преддверии двух знаменательных дат — Дня местного самоуправления и Дня российского парламентаризма, которые отмечаются в конце апреля.