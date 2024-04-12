Минкульт Башкирии и Александринский театр договорились о сотрудничестве

В Уфе подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры республики и Александринским театром. Первая русская профессиональная драматическая труппа, основанная в Санкт-Петербурге в 1756 году, всего лишь во второй раз с гастролями приехала в Башкортостан.