Минкульт Башкирии и Александринский театр договорились о сотрудничестве

В Уфе подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры республики и Александринским театром. Первая русская профессиональная драматическая труппа, основанная в Санкт-Петербурге в 1756 году, всего лишь во второй раз с гастролями приехала в Башкортостан.
Зрителям представили две постановки. «Записки нервного капельдинера» показали, как развивается в Александринском театре жанр моноспектакля. В основу второго спектакля «Литургия Zero» легло одно из самых известных произведений Достоевского — роман «Игрок».