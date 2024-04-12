Минкульт Башкирии и Александринский театр договорились о сотрудничестве

В Уфе подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры республики и Александринским театром. Первая русская профессиональная драматическая труппа, основанная в Санкт-Петербурге в 1756 году, всего лишь во второй раз с гастролями приехала в Башкортостан.

В рамках дней Александринского театра мы имеем возможность не только смотреть спектакли и лучшие работы. Проведена очень большая просветительская работа — это и лекции, и выставка, и творческие встречи, поэтому это большое событие для нашей республики. 

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Зрителям представили две постановки. «Записки нервного капельдинера» показали, как развивается в Александринском театре жанр моноспектакля. В основу второго спектакля «Литургия Zero» легло одно из самых известных произведений Достоевского — роман «Игрок».

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