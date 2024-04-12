В Уфе прошёл турнир по бадминтону среди спортсменов до 19 лет

Бронзовый призер первенства Европы приняла участие в соревнованиях среди юниоров в Уфе. В столице республики прошел турнир по бадминтону среди спортсменов до 19 лет. Участие в первенстве принимали 49 бадминтонистов из Уфы, Межгорья и Октябрьского. Среди них и титулованная башкирская спортсменка Галина Мезенцева. Все участники боролись за победу в 5-ти разрядах.

Галину Мезенцеву по праву можно считать самой титулованной башкирской бадминтонисткой в своей возрастной группе. Именно она в 2020-м впервые в истории башкирского бадминтона завоевала медали на первенстве Европы до 15 лет. Сейчас Галина практически не появляется в Уфе, большую часть времени проводит на сборах. На республиканских соревнованиях спортсменка стала абсолютной победительницей. В финальной встрече одиночного разряда Галина обыграла уфимку Юлию Баландину. Помимо этого, спортсменка боролась в паре и миксте.

Натренированность очень сильная, потому что езжу на сборы. В Уфе я очень редко появляюсь из-за этого, две недели у меня сборы, потом небольшой отдых, тренируюсь в Уфе, обратно на сборы. И физически, и морально везде готова, всё хорошо. Галина Мезенцева, победительница первенства Республики Башкортостан по бадминтону

Первенство Республики - это возможность проверить свои силы перед предстоящими стартами. Календарный план у бадминтонистов крайне насыщенный.

Шансы есть всегда. В зависимости от того, как пойдет игра, как ты морально подготовишься. Почему морально? Потому что в этом возрасте уже все бегают, физическое состояние у них крепкое, отличное. Наверное, больше идет психологический фон спортсмена. Фанис Исламов, тренер-преподаватель по бадминтону спортивной школы №32

В миксте необходимо взаимопонимание, на корте без этого не обойтись. Именно это помогло Данилу Неганову из Уфы и Владиславу Гордееву из Октябрьского занять место на пьедестале. Несмотря на травму в полуфинале, уфимец смог завоевать бронзу и в одиночке, тем самым обеспечив себе участие в Спартакиаде учащихся. Эти соревнования пройдут в конце лета в Уфе.

В принципе, соревнования выдались неплохими, с учетом того, что я играю на 4 года старше. Некоторые игры, конечно, были неожиданными. Где-то мог выиграть, где-то проиграл. Но в целом выступление удалось. Данил Неганов, серебряный и бронзовый призер первенства Республики Башкортостан по бадминтону