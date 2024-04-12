В Уфе прошёл турнир по бадминтону среди спортсменов до 19 лет

Бронзовый призер первенства Европы приняла участие в соревнованиях среди юниоров в Уфе. В столице республики прошел турнир по бадминтону среди спортсменов до 19 лет. Участие в первенстве принимали 49 бадминтонистов из Уфы, Межгорья и Октябрьского. Среди них и титулованная башкирская спортсменка Галина Мезенцева. Все участники боролись за победу в 5-ти разрядах.
Галину Мезенцеву по праву можно считать самой титулованной башкирской бадминтонисткой в своей возрастной группе. Именно она в 2020-м впервые в истории башкирского бадминтона завоевала медали на первенстве Европы до 15 лет. Сейчас Галина практически не появляется в Уфе, большую часть времени проводит на сборах. На республиканских соревнованиях спортсменка стала абсолютной победительницей. В финальной встрече одиночного разряда Галина обыграла уфимку Юлию Баландину. Помимо этого, спортсменка боролась в паре и миксте.
Первенство Республики - это возможность проверить свои силы перед предстоящими стартами. Календарный план у бадминтонистов крайне насыщенный.
В миксте необходимо взаимопонимание, на корте без этого не обойтись. Именно это помогло Данилу Неганову из Уфы и Владиславу Гордееву из Октябрьского занять место на пьедестале. Несмотря на травму в полуфинале, уфимец смог завоевать бронзу и в одиночке, тем самым обеспечив себе участие в Спартакиаде учащихся. Эти соревнования пройдут в конце лета в Уфе.
В середине апреля бадминтонисты отправятся на первенство России в Санкт-Петербург, после — на кубок страны. Также участие башкирских спортсменов планируется на играх БРИКС и Спартакиаде учащихся.