Уфа приняла эстафету форума «Россия - спортивная держава»

Министр спорта России Олег Матыцин и Радий Хабиров дали старт работе двух новых ФОКов в Уфе. Торжественная церемония прошла в режиме телемоста на площадке Международного форума «Мы вместе. Спорт» в Москве. Новые объекты «ФИЗРА-Д» и «ФИЗРА-Р» возвели в рамках проекта «Бизнес-спринт» на основе государственно-частного партнёрства. На их строительство из федерального бюджета привлекли почти 200 млн рублей.

Вот так символично Уфа теперь официально принимает эстафету проведения форума «Россия — спортивная держава». Штандарт башкирским олимпийским чемпионам передают спортсмены из Перми, где международное мероприятие проходило в прошлом году.

Мы были в прошлом году на форуме у наших добрых соседей в Пермском крае. Он прошёл замечательно, ярко, насыщенно. Обещаем, что не подведём и не уроним эту высокую планку. Будет интересное, яркое мероприятие. Поэтому всех приглашаю в октябре на главное спортивное событие России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум «Россия — спортивная держава» — самая крупная площадка для взаимодействия между участниками отрасли в нашей стране. Провести его в Уфе глава Башкортостана предложил на встрече с министром спорта России Олегом Матыциным в июле прошлого года. Идею поддержал президент страны, который уже в октябре пригласил гостей из разных стран на мероприятие в башкирскую столицу.

Абсолютно уверен, что форум, который пройдёт в Уфе в 2024 году, подарит нам новые эмоции, новые знакомства, новые знания. А спортивная дружба между регионами поможет нам преодолеть временные трудности и уверенно дальше идти вперёд во благо нашей России. Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации

Передача эстафеты прошла в рамках форума «Мы вместе. Спорт». Башкортостан, как и другие регионы, представил на площадке свои достижения в отрасли. Ну а еще одним кульминационным моментом стало открытие сразу двух новых спортивных объектов в башкирской столице.

Физкультурно-оздоровительные комплексы — ФИЗРА-Д и ФИЗРА-Р — расположены в Уфе на Дуванском бульваре и улице Максима Рыльского. Заниматься в них смогут все желающие. В определенные часы здесь будут бесплатно тренироваться воспитанники детских спортшкол. Они особенно ждали открытия современных центров.

Для нас это долгожданное явление, что он открылся, и мы будем работать в хороших условиях, где тепло и светло. Еще и газон, у нас до этого был паркет. Венер Шакирьянов, директор СШОР №9 «Академия футбола»

Новые спортплощадки возвели в рамках проекта «Бизнес-спринт» на основе государственно-частного партнёрства. На их строительство из федерального бюджета привлекли почти 200 млн рублей. Всего же по итогам конкурсного отбора республика получила субсидию в размере 1 млрд на создание пяти объектов — трёх в Уфе и по одному — в Нефтекамске и Октябрьском.

Впрочем, самые масштабные открытия еще впереди. В честь юбилея столицы свои двери распахнут дворец борьбы, комплекс гребного слалома и центр фехтования. Пару месяцев назад заработал центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.

Очень напряжённый график. Дворец борьбы мы должны сдать в конце августа. Дворец фехтования должны сдать к октябрю. Форум состоится в октябре, поэтому к этому времени должны успеть сдать три объекта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не уронить планку — пожалуй, это теперь основная задача, которая стоит перед республикой как организатором мероприятий. И легенды спорта уверены — Башкортостан не подведет.