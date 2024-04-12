БСК снизит количество выбросов почти на 6000 тонн

Башкирская содовая компания к 2030 году снизит количество выбросов в атмосферу практически на 6 тысяч тонн. В прошлом году в рамках федерального проекта «Чистый воздух» предприятие заключило четырехстороннее соглашение с Минприроды России, правительством Башкортостана и Росприроднадзором, которое предусматривает значительное сокращение негативного влияния на окружающую среду.
В марте 2024 года производство «Сода» получило комплексное экологическое разрешение. В планах — оформить аналогичный документ и для производства «Каустик» в рамках подписанного Соглашения по снижению выбросов.
Комплексный план, по которому работает БСК, предусматривает реализацию 8 масштабных проектов по модернизации и техническому перевооружению производства на сумму порядка 7,8 млрд руб. В перспективе это позволит уже к 2030 году снизить количество выбросов почти на 6 тыс. тонн. Также соглашением предусмотрена и установка систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 2025 года, развитие системы мониторинга качества атмосферного воздуха в Стерлитамаке.