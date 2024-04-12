В Башкирии отметили День космонавтики

63 года с первого полёта человека по околоземной орбите. В Башкортостане отметили День космонавтики. Особое внимание на праздничных мероприятиях уделили молодёжи. Школьникам и студентам рассказали о новейших достижениях науки и о том, как стать причастными к покорению космического пространства.

Почувствовать себя повелителями молний здесь может каждый. И это абсолютно безопасно, тем более под наблюдением будущих специалистов. Студенты Уфимского университета науки и технологий знакомят посетителей торгового центра с лучшими наработками вуза.

На примере наших ребят, обучающихся на инженерных направлениях, хотим показать, какое будущее ждет наших выпускников, какие творения от них исходят и какие исследования они воплощают в жизнь. Эльвира Ямалова, проректор по информационной политике УУНИТ

На фестивале «Созвездие инженерных профессий» можно запустить свою модель ракеты или беспилотника, принять участие в археологических раскопках и выделить ДНК банана. Разнообразие и актуальность инженерных специальностей наглядно показаны и на фотовыставке.

А эта фотовыставка организована уже Международной аэрокосмической школой. Это своеобразный итог ее работы за прошедший год. Здесь — снимки учеников во время лекций, спортивных занятий или в свободное время.

В космосе сегодня сидят не одни космонавты с хорошим здоровьем. В космосе сегодня нужны все профессии без исключения. Поэтому мы у себя в школе и набираем физиков, биологов, математиков, химиков, астрономов. Ну и, конечно, обязательно, чтобы был увлечен космосом и авиацией. Вячеслав Аброщенко, президент Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя У.Султанова

Есть здесь и уникальные экспонаты, например, портрет Героя России Николая Гаврилова кисти Вакиля Шайхетдинова. А также работа графика Данила Багрянцева прямиком с Донбасса. Всего одна, но позже их выделят в отдельную выставку.