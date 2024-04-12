В Башкирии отметили День космонавтики

63 года с первого полёта человека по околоземной орбите. В Башкортостане отметили День космонавтики. Особое внимание на праздничных мероприятиях уделили молодёжи. Школьникам и студентам рассказали о новейших достижениях науки и о том, как стать причастными к покорению космического пространства.
Почувствовать себя повелителями молний здесь может каждый. И это абсолютно безопасно, тем более под наблюдением будущих специалистов. Студенты Уфимского университета науки и технологий знакомят посетителей торгового центра с лучшими наработками вуза.
На фестивале «Созвездие инженерных профессий» можно запустить свою модель ракеты или беспилотника, принять участие в археологических раскопках и выделить ДНК банана. Разнообразие и актуальность инженерных специальностей наглядно показаны и на фотовыставке.
А эта фотовыставка организована уже Международной аэрокосмической школой. Это своеобразный итог ее работы за прошедший год. Здесь — снимки учеников во время лекций, спортивных занятий или в свободное время.
Есть здесь и уникальные экспонаты, например, портрет Героя России Николая Гаврилова кисти Вакиля Шайхетдинова. А также работа графика Данила Багрянцева прямиком с Донбасса. Всего одна, но позже их выделят в отдельную выставку.
Подобные фестивали призваны повысить интерес к космосу и авиации у молодёжи. В нашей республике обучение по этим направлениям развивается с каждым годом. Растёт и техническая база. Поэтому почти не остаётся сомнений, что среди нового поколения окажутся первые башкирские покорители космоса.