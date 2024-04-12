Армрестлеры Башкирии показали, как готовятся к чемпионату России

Армрестлеры из Башкортостана завершают подготовку к поездке на чемпионат России. В этом году в Орёл отправятся три спортсмена из нашего региона — это опытный Руслан Дмитриев, а также дебютанты турнира Юрий Марков и Тимур Ишаев. На одной из тренировок спортсмены провели день борьбы, куда пригласили и начинающих армрестлеров.

Руслан Дмитриев — очень опытный спортсмен, десять раз выигрывал чемпионат республики, а на Россию ездит с 2018 года. Лучший результат — бронзовая медаль, в остальные разы Дмитриев не опускался ниже шестого места. В этом году Дмитриев получил звание мастера спорта и готов к новым победам.

В целом, уровень чемпионата России, как правило, выше, чем чемпионат Европы и мира, на ЧЕ я тоже был, там послабее. ЧР — один из самых сильных в армрестлинге. Руслан Дмитриев, мастер спорта по армрестлингу

Дмитриев тренируется 2 раза в неделю, потому что ему очень важно восстановление. А, например, Тимур Ишаев, ещё один участник чемпионата России, может заниматься хоть каждый день. Для спортсмена это будет дебютная поездка на соревнования такого уровня, до этого успешно выступив на чемпионате ПФО.

Ребята работают больше на восстановление. Сегодня решили устроить день борьбы, постоять за столом. Сейчас такой период, что надо восстанавливаться и отдыхать, готовиться морально, физически подготовились, насколько могут. Дмитрий Яковлев, президент Федерации армрестлинга Республики Башкортостан

На день борьбы приехали также и начинающие армрестлеры из Сима. Для них возможность потренироваться бок о бок с такими профессионалами, получить несколько советов и посмотреть, как борются лучшие армрестлеры Башкортостана, — это большой опыт.

Советы я всегда даю, на тренировках, на днях борьбы подсказываю, смотрю, проводим работу над ошибками, парни очень с хорошим заделом, генетика отличная. Руслан Дмитриев, мастер спорта по армрестлингу.