В Башкирии при опрокидывании авто погибли три человека

12 апреля в Абзелиловском районе зафиксировали крупную аварию. В дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.
На 2 км автодороги Красная Башкирия – Покровка водитель «Хёндай Акцент» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате падения сам водитель и два его пассажира погибли до приезда скорой помощи.
Выяснилось, что за рулём авто находилась 74-летняя женщина. Она не справилась с управлением во время обгона. Расследованием произошедшего занимаются правоохранительные органы.
Фото: ГИБДД РБ.