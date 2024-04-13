В Башкирии мужчина пытался сократить дорогу, но провалился под лёд

Сельчанин решил сократить путь и пройти по реке. Однако лёд не выдержал веса мужчины и сломался. Произошедшее увидел случайный очевидец, который поспешил к мужчине на лодке. Силы упавшего почти иссякли, когда к нему подоспела помощь.