В Башкирии мужчина пытался сократить дорогу, но провалился под лёд

В Караидельском районе произошёл несчастный случай. Возле села Атамановка 40-летний мужчина провалился под лёд.
Сельчанин решил сократить путь и пройти по реке. Однако лёд не выдержал веса мужчины и сломался. Произошедшее увидел случайный очевидец, который поспешил к мужчине на лодке. Силы упавшего почти иссякли, когда к нему подоспела помощь.
В это время сельчане вызвали экстренные службы. Мужчина затащил упавшего на лодку, а спасатели перевезли пострадавшего в теплое место и оказали первую помощь. От медицинского вмешательства мужчина отказался.