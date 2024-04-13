Журналисты из Башкирии привезли гуманитарную помощь жителям затопленных районов

Коллектив Сибайского информационного центра собрал и отвёз гуманитарную помощь жителям затопленных районов в Оренбургской области. В частности, журналистов отправили за 40 км от Орска в старый город. Именно там прорвало дамбу и затопило жилые дома.
В спортивной школе «Юность» был развёрнут пункт приёма и раздачи гуманитарной помощи, которые остались без крова. Жители Башкирии привезли воду, хлеб, консервы, тушёнку, другие продукты первой необходимости, одежду и обувь. Подробности поездки рассказали корреспонденты издания «Сибайский рабочий».
38 тренеров-преподавателей, 280 воспитанников и их родители сразу включились в работу. Поначалу принимали и сортировали прибывающую гумпомощь, потом раздавали. Сейчас делают все параллельно. К приезду башкирских журналистов у школы был уже большая очередь людей, которые пришли за помощью.
Помощь в Орск приходит круглосуточно. Четыре фуры приехали из Челябинска уже, активно включились Оренбург, Домбаровский район, Ясный, ЗАТО Комаровский, сами орчане, которые везут в багажниках и прицепах нужные вещи. Сейчас, по словам Елены Задворновой, местные очень нуждаются в резиновых сапогах, шлепках, мужской одежде больших размеров.
По словам местных, подобное наводнение здесь, в старом городе, уже случалось. В 50-е годы прошлого века он был полностью затоплен, люди спасались на башне, куда им с вертолёта спускали хлеб и воду. И никто из живущих здесь не верил, что история повторится.
С понедельника школы вновь откроют двери для учеников, неделю пробывших на «дистанте». Поэтому тем, кто живёт в пунктах временного размещения, развернутых в школах, будут в выходные переезжать в другие организованные места. Есть ещё одна проблема - мародеры, которые не гнушаются поживиться хоть чем-то, на их взгляд, полезным в хозяйстве в разрушенных домах. Многие жители с целью противостоять мародерам, как говорят орчане, дежурят на крышах своих домов.
Напомним, в понедельник на оперативном совещании правительства Глава Башкирии поручил помогать соседнему региону всем необходимым. Спасатели республики уже доставили в Оренбург более 80 тонн питьевой воды и более 3 тысяч гигиенических средств для населения.