Журналисты из Башкирии привезли гуманитарную помощь жителям затопленных районов

С понедельника школы вновь откроют двери для учеников, неделю пробывших на «дистанте». Поэтому тем, кто живёт в пунктах временного размещения, развернутых в школах, будут в выходные переезжать в другие организованные места. Есть ещё одна проблема - мародеры, которые не гнушаются поживиться хоть чем-то, на их взгляд, полезным в хозяйстве в разрушенных домах. Многие жители с целью противостоять мародерам, как говорят орчане, дежурят на крышах своих домов.