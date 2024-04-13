Спасатели Башкирии помогают затопленным соседям в борьбе с наводнением

В Оренбургской области активно борются с последствиями паводка. На помощь соседям отправились 11 спасателей уфимского поисково-спасательного отряда МЧС. До 9 апреля специалисты работали в поселке Тоцкое и уже спасли более 160 людей, среди которых 40 – дети.
С 10 апреля уфимских спасателей перекинули в город Оренбург. Сейчас они работают в коттеджном поселке Приуралье, вместе с полицейскими патрулируют затопленные улицы, а также помогают откачивать талые воды из социальных объектов в самом городе.
Напомним, в понедельник на оперативном совещании правительства Глава Башкирии поручил помогать соседнему региону всем необходимым, отметив, что бросать в беде своих близких соседей нельзя. Спасатели республики уже доставили в Оренбург более 80 тонн питьевой воды и более 3 тысяч гигиенических средств для населения.