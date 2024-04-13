Спасатели Башкирии помогают затопленным соседям в борьбе с наводнением

Напомним, в понедельник на оперативном совещании правительства Глава Башкирии поручил помогать соседнему региону всем необходимым, отметив, что бросать в беде своих близких соседей нельзя. Спасатели республики уже доставили в Оренбург более 80 тонн питьевой воды и более 3 тысяч гигиенических средств для населения.