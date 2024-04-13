Жители Башкирии заметили неизвестное космические явление

Накануне, 12 апреля, жители Башкирии стали свидетелями загадочного космического явления. На вечернем небосклоне вспыхнул неизвестный объект, который оставил смазанный «хвост».
Специалисты Уфимского планетария отметили, что скорее всего жители Башкирии заметили запуск ракеты.
Напомним, накануне прошел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Пользователи соцсетей из других регионов также отмечали, что видели ее след.
Фото: соцсети.