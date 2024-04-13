Жители Башкирии заметили неизвестное космические явление

Накануне, 12 апреля, жители Башкирии стали свидетелями загадочного космического явления. На вечернем небосклоне вспыхнул неизвестный объект, который оставил смазанный «хвост».

Фото №1 - Жители Башкирии заметили неизвестное космические явление

Специалисты Уфимского планетария отметили, что скорее всего жители Башкирии заметили запуск ракеты.

Напомним, накануне прошел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Пользователи соцсетей из других регионов также отмечали, что видели ее след.

Фото: соцсети. 

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