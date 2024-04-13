Стало известно, какую поддержку получат дети погибших участников СВО

Взрослые дети погибших в спецоперации бойцов получат выплаты. В силу вступил подписанный президентом страны указ, по которому совершеннолетние дети в случае гибели отца на СВО тоже получат финансовую поддержку. Единовременная денежная выплата составляет 5 миллионов рублей. Именно такая сумма положена супруге погибшего, его родителям, несовершеннолетним детям и «лицам, находящимся на иждивении».

А также по новому указу такую выплату смогут получать и взрослые дети погибшего бойца. Если у него нет ребёнка старше 18 лет, то эти же деньги будут выплачены, как сказано в документе, «полнородным и неполнородным братьям и сестрам» погибшего.