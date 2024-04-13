Участники СВО смогут бесплатно пройти лечение в одной из 12 здравниц Башкирии

Оздоровительные процедуры, медикаментозное лечение и возможность отдохнуть доступны всем категориям участников спецоперации и их семьям. Это одна из 39 мер поддержки со стороны властей Башкортостана. В ближайшее время в республике начнут выдавать сертификаты на реабилитацию военнослужащих.

Не только фиточай, но массажи, лечебные ванны, бассейн и соляные пещеры. Процедуры распланированы на всю неделю. Антон Ситько — участник спецоперации. Заключил контракт в марте 2023 года. В период службы получил контузию. Сейчас, во время отпуска, проходит реабилитацию вместе со своей супругой.

На сегодняшний день участники СВО смогут бесплатно пройти лечение в 12 санаториях Башкортостана, а здравницам возместят расходы из региональной казны. Правом льготного санаторного лечения смогут воспользоваться все категории участников спецоперации: контрактники, добровольцы, мобилизованные, а также сотрудники полиции и Росгвардии.

В ближайшее время в республике начнут выдавать сертификаты на реабилитацию военнослужащих. Их номинал составит 52,5 тысячи рублей. Об этом заявили на оперативном совещании, которое накануне провел Глава Башкортостана. Помимо федеральных мер поддержки, в республике действует собственный пакет: всего в регионе их насчитывается 39.