Из Башкирии отправили 120 гумконвой в зону СВО

120-й гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных Башкортостана отправился в зону специальной военной операции по поручению главы республики Радия Хабирова. Груз предназначен для 13-ти воинских подразделений, дислоцируемых в трёх новых субъектах Российской Федерации.

Около 200 тонн груза, среди которого 12 автомобилей повышенной проходимости, мобильная баня, 59 кубометров пиломатериалов и 32 отопительных дров, запчасти для автомобилей, бензопилы, генераторы, маскировочные сети, стройматериалы и инструменты, одежда, средства личной гигиены, продукты питания и медикаменты. Также бойцам на передовую отправились посылки от родственников.