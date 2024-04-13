Из Башкирии отправили 120 гумконвой в зону СВО

120-й гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных Башкортостана отправился в зону специальной военной операции по поручению главы республики Радия Хабирова. Груз предназначен для 13-ти воинских подразделений, дислоцируемых в трёх новых субъектах Российской Федерации.

Около 200 тонн груза, среди которого 12 автомобилей повышенной проходимости, мобильная баня, 59 кубометров пиломатериалов и 32 отопительных дров, запчасти для автомобилей, бензопилы, генераторы, маскировочные сети, стройматериалы и инструменты, одежда, средства личной гигиены, продукты питания и медикаменты. Также бойцам на передовую отправились посылки от родственников.

Груз формируется с учётом командиров, автомобили выделяются республикой. Слова благодарности отдельно хотел бы выразить и главам администрации, и тем, кто принимает участие в формировании груза.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ