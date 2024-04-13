Полицейские Башкирии отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Полицейские Белорецкого района гуманитарный груз в зону СВО. Речь идет об адресной помощи землякам. Обратную связь с военнослужащими наладили давно, регулярно оказывают им помощь, поддерживают бойцов, внося свой вклад в сбор гумконвоя.

Гумконвой передали военнослужащим полка «Башкортостан». О том, что посылки дошли в целости и сохранности до адресата, полицейским сообщили бойцы. Часть груза передали тем, кто лечится в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей. Врач, который сам родом из Белорецка, сейчас ставит на ноги бойцов, оказавшихся на больничных койках.