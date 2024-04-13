Радий Хабиров передаст картину Скорнякова в музей

Глава Башкирии собирается передать картину художника Александра Скорнякова «Молись, брат, я прикрою» в музей. Об этом руководитель региона сообщил в своих социальных сетях.
Радий Хабиров отметил, что сегодня Скорняков подарил эту картину лично ему, но глава республики считает, что правильным будет выставить её в одном из музеев, ведь творчество художника - народное достояние.
Напомним, ранее фотографию картины Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях. О ней же глава республики рассказал Владимиру Путину во время недавней встречи с Президентом России в Кремле.
Глава республики отметил, что во время СВО каждый человек вносит свою лепту в Победу. В Башкирии работают оборонные предприятия, волонтёры шьют маскхалаты, плетут масксети, льют окопные свечи, готовят и отправляют на передовую башкирским воинам гуманитарный груз. Большой вклад вносят и люди искусства. Как отметил Радий Хабиров, их работа очень важна, поскольку о службе бойцов и за что они сражаются, надо рассказывать много.
«У Александра Скорнякова — много работ, посвящённых СВО. Постараемся сделать так, чтобы их увидели как можно больше людей», — добавил Радий Хабиров.