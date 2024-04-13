Радий Хабиров передаст картину Скорнякова в музей

Глава республики отметил, что во время СВО каждый человек вносит свою лепту в Победу. В Башкирии работают оборонные предприятия, волонтёры шьют маскхалаты, плетут масксети, льют окопные свечи, готовят и отправляют на передовую башкирским воинам гуманитарный груз. Большой вклад вносят и люди искусства. Как отметил Радий Хабиров, их работа очень важна, поскольку о службе бойцов и за что они сражаются, надо рассказывать много.