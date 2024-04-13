Радий Хабиров посетил выставку художника Александра Скорнякова, которая открылась в Госсобрании республики. Она посвящена теме Родины и спецоперации.
Особое место в экспозиции уделено героям СВО в ходе выполнения боевых задач. Центральной стала одна из самых известных работ художника — картина «Молись, брат, я прикрою», на которой один военнослужащий прикрывает другого в окопе, пока тот совершает намаз.
Данная работа нашла отклик в сердцах людей по всей стране, в том числе и лично Радия Хабирова. Он рассказывал о картине у себя на странице в соцсетях, а также включил ее в презентацию, которую показывал Президенту страны на недавней встрече. Данный предмет живописи по итогам встречи было решено передать в госсобственность. Она отправится в один из музеев Башкортостана.
Среди военных картин и изображение работы башкирских священнослужителей, которые в зоне спецоперации проводят различные религиозные ритуалы для бойцов.
Александр Скорняков — участник множества выставок, от республиканских до международных. Его произведения украшают интерьеры государственных, религиозных, коммерческих и общественных организаций, а также находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Художником создано более двух с половиной тысяч произведений искусства.