Радий Хабиров посетил выставку художника Александра Скорнякова

Радий Хабиров посетил выставку художника Александра Скорнякова, которая открылась в Госсобрании республики. Она посвящена теме Родины и спецоперации.

Особое место в экспозиции уделено героям СВО в ходе выполнения боевых задач. Центральной стала одна из самых известных работ художника — картина «Молись, брат, я прикрою», на которой один военнослужащий прикрывает другого в окопе, пока тот совершает намаз.

Данная работа нашла отклик в сердцах людей по всей стране, в том числе и лично Радия Хабирова. Он рассказывал о картине у себя на странице в соцсетях, а также включил ее в презентацию, которую показывал Президенту страны на недавней встрече. Данный предмет живописи по итогам встречи было решено передать в госсобственность. Она отправится в один из музеев Башкортостана.

Я считаю, что каждый человек в нашей стране, в Башкортостане, должен какую-то долю своей помощи оказать специальной военной операции, нашим ребятам. Каждый на своём месте. Предприятия работают на оборонку, волонтёры шьют маскхалаты. И люди искусства, творческие люди тоже делают очень большой вклад. Потому что ребятам, которые там воюют, важно, что о них не просто помнят и заботятся, а понимают ту фундаментальную, главную роль, которую они сейчас выполняют. Они защищают нашу страну, наше будущее. Об этом нужно рассказывать. И самый доступный способ для наших детей, для молодого поколения, для тех, кто не понимает, что происходит, — это, конечно, язык искусства, язык творчества.

Радий Хабиров, Гава Республики Башкортостан

Среди военных картин и изображение работы башкирских священнослужителей, которые в зоне спецоперации проводят различные религиозные ритуалы для бойцов.

Александр Скорняков — участник множества выставок, от республиканских до международных. Его произведения украшают интерьеры государственных, религиозных, коммерческих и общественных организаций, а также находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Художником создано более двух с половиной тысяч произведений искусства.

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