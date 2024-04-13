Радий Хабиров посетил выставку художника Александра Скорнякова

Я считаю, что каждый человек в нашей стране, в Башкортостане, должен какую-то долю своей помощи оказать специальной военной операции, нашим ребятам. Каждый на своём месте. Предприятия работают на оборонку, волонтёры шьют маскхалаты. И люди искусства, творческие люди тоже делают очень большой вклад. Потому что ребятам, которые там воюют, важно, что о них не просто помнят и заботятся, а понимают ту фундаментальную, главную роль, которую они сейчас выполняют. Они защищают нашу страну, наше будущее. Об этом нужно рассказывать. И самый доступный способ для наших детей, для молодого поколения, для тех, кто не понимает, что происходит, — это, конечно, язык искусства, язык творчества.

Радий Хабиров, Гава Республики Башкортостан