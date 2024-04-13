В Башкирии за 2024 год должны отремонтировать более одной тысячи километров дорог

Не менее одной тысячи километров дорог должны отремонтировать в этом году на территории Башкортостана. Значительный объем будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Старт сезонам ремонтных работ уже дан.

К дорожным работам на улице Ленина приступили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На участке от улицы Калинина и до Бульвара Салавата Юлаева подрядчики демонтируют старые бордюры и устанавливают новые бортовые камни.

620 метров. Может, и не такой длинный, но очень важный для Салавата участок проезжей части. Дорога обеспечивает доступ сразу к нескольким социальным объектам. Рядом 4 детских сада и две школы.

После замены бордюров дорожники обновят асфальтобетонное покрытие. Останется нанести разметку на проезжую часть и обустроить тротуары. Ремонтные работы планируют завершить до середины июня. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Салавате в порядок приведут четыре участка.

Если говорить в целом о республике, в этом году в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 218 километров проезжей части и 8 мостов. Помимо Салавата, работы стартовали и в Уфе. Начали с Затонского шоссе.