В Башкирии спасли трёх мальчиков, вышедших на тонки лёд

Сегодня в Белорецке трое мальчиков едва не погибли, выйдя на тонкий лед местного пруда. По информации спасателей, дети гуляли по льду, и в 200 метрах от берега под одним из них провалился под лед. Второй бросился на помощь и тоже оказался в холодной воде.