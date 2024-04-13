В Башкирии спасли трёх мальчиков, вышедших на тонки лёд

Сегодня в Белорецке трое мальчиков едва не погибли, выйдя на тонкий лед местного пруда. По информации спасателей, дети гуляли по льду, и в 200 метрах от берега под одним из них провалился под лед. Второй бросился на помощь и тоже оказался в холодной воде.
Свидетели ЧП стали парень с девушкой. Молодой человек бросился на помощь и удерживал ребят на плаву до приезда спасателей. История закончилась благополучно. Мальчиков передали медикам. В Госкомитете республики по ЧС напомнили, что на лед выходить уже нельзя, его толщина не выдерживает веса человека.